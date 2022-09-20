Реклама
Новости
ВЦИОМ: только 2% опрошенных россиян имеют шенгенскую визу. Загранпаспорт есть у 29% респондентов
17:46
ЦБ заявил, что порядка 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
17:24
В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest
17:24
Кометы, туманности и кратеры: посмотрите лучшие фотографии космоса 2022 года
17:20
Anadolu Agency/Getty Images
Референдум о присоединении Запорожской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено в 16:43
Индекс российской биржи упал на фоне новостей о референдумах в ЛНР, ДНР и Херсонской области
16:38
СМИ: «дочка» Warner Music в России пыталась заключать сделки после объявления о приостановке работы
16:34
«Вкусно — и точка» запустит доставку еды до конца года
16:10
YouTube игнорирует дизлайки и пожелания зрителей, выяснила Mozilla. Платформа с критикой не согласна
16:04
МТС запускает сервис цифровых книг «Строки»
15:51
Пугачеву проверяют на дискредитацию армии
15:45
Собянин: в «Сахарово» помогут в организации поступления на военную службу иностранцев
15:32
Андрей Малахов вернется на «Россию 1» с новым шоу
15:30
Life in Motion/YouTube
Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ пройдет с 23 по 27 сентября
Обновлено в 15:25
«Я плачу от любви и гордости»: в соцсетях поддерживают Женю Калинкина, совершившего каминг-аут
15:16
В Госдуме предложили блокировать ресурсы по сбору денег для ВСУ
14:49
Референдум о присоединении ЛНР И ДНР к России состоится 23–27 сентября
Обновлено в 14:48
Россию не допустят к жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года
14:34
Astrida Valigorsky/Contributor/Getty Images North America
The Smashing Pumpkins выложили новый сингл и анонсировали выход трехчастного альбома «ATUM»
14:17
«Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»
Обновлено в 14:17
СМИ: «дочка» Warner Music в России пыталась заключать сделки после объявления о приостановке работы
Денис Ламехов
Сегодня в 13:34

Организация ADA Russia — подразделение звукозаписывающей компании Warner Music в России — пыталась заключать сделки с местными музыкальными лейблами после объявления о приостановке работы на российском рынке, пишет The Guardian со ссылкой на письмо одного из топ-менеджеров ADA.

Оно было отправлено в апреле. В сообщении указывалось: «Хочу заметить, что наши стриминговые показатели намного выше, мы можем выпускать записи на виниле и предоставляем продвинутую аналитику <…> Все готово, и мы пожелали бы показать это на примерах. Мы бы хотели встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество».

Газета отмечает, что компания также перечислила артистов, с которыми сотрудничает. В России ADA работает с Земфирой, передает The Guardian, но о ее упоминании в письмах не сообщается. Не указано также, каким именно лейблам предназначались письма.

Согласно сообщению издания, ADA Russia — подразделение, которое занимается дистрибуцией, с крупными иностранными артистами оно не работает. Неназванный представитель Warner Music заявил газете, что компания расследует случившееся.

Warner Music приостановила работу в России в марте. Источник «Афиши Daily» в российской музыкальной индустрии сообщал, что по состоянию на начало сентября она не собиралась выводить музыкальные активы из страны.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение