СМИ: «дочка» Warner Music в России пыталась заключать сделки после объявления о приостановке работы

Организация ADA Russia — подразделение звукозаписывающей компании Warner Music в России — пыталась заключать сделки с местными музыкальными лейблами после объявления о приостановке работы на российском рынке, пишет The Guardian со ссылкой на письмо одного из топ-менеджеров ADA.
Оно было отправлено в апреле. В сообщении указывалось: «Хочу заметить, что наши стриминговые показатели намного выше, мы можем выпускать записи на виниле и предоставляем продвинутую аналитику <…> Все готово, и мы пожелали бы показать это на примерах. Мы бы хотели встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество».
Газета отмечает, что компания также перечислила артистов, с которыми сотрудничает. В России ADA работает с Земфирой, передает The Guardian, но о ее упоминании в письмах не сообщается. Не указано также, каким именно лейблам предназначались письма.
Согласно сообщению издания, ADA Russia — подразделение, которое занимается дистрибуцией, с крупными иностранными артистами оно не работает. Неназванный представитель Warner Music заявил газете, что компания расследует случившееся.
Warner Music приостановила работу в России в марте. Источник «Афиши Daily» в российской музыкальной индустрии сообщал, что по состоянию на начало сентября она не собиралась выводить музыкальные активы из страны.