СМИ: «дочка» Warner Music в России пыталась заключать сделки после объявления о приостановке работы

Организация ADA Russia — подразделение звукозаписывающей компании Warner Music в России — пыталась заключать сделки с местными музыкальными лейблами после объявления о приостановке работы на российском рынке, пишет The Guardian со ссылкой на письмо одного из топ-менеджеров ADA.

Оно было отправлено в апреле. В сообщении указывалось: «Хочу заметить, что наши стриминговые показатели намного выше, мы можем выпускать записи на виниле и предоставляем продвинутую аналитику <…> Все готово, и мы пожелали бы показать это на примерах. Мы бы хотели встретиться с вами и лично обсудить все возможности, а также наше потенциальное сотрудничество».