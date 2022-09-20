YouTube игнорирует дизлайки и пожелания зрителей, выяснила Mozilla. Платформа с критикой не согласна

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Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:04

YouTube не учитывает пожелания пользователей и продолжает рекомендовать им видео, которые они пометили как неинтересные. Об этом сообщается в отчете команды Mozilla, пишет The Verge.

В исследовании Mozilla поучаствовали более 20 тыс. пользователей YouTube, использующих расширение RegretsReporter для фильтрации своих рекомендаций. Выяснилось, что кнопки «Не нравится», «Не интересует», «Не рекомендовать видео с этого канала» практически не работают, и зрители продолжают получать похожие ролики в ленте.

В лучшем случае YouTube пропускал более половины ненужных видео, в худших — едва ли что‑то менял в ленте. В среднем кнопка «Не нравится» оказывала эффект в 12% случаев, «Не интересует» — в 11%, а «Не рекомендовать видео с этого канала» и «Удалить из истории просмотра» оказались полезнее — 43% и 29%.

«YouTube должен уважать мнение пользователей и рассматривать их как важные сигналы о том, как люди хотят проводить свое время на платформе», — пишут исследователи.

Представитель YouTube Элена Эрнандес заявила, что система работает так специально, поскольку платформа не пытается блокировать весь контент на какую‑либо тему, чтобы не создать эхо-камеру, а перестает показывать видео отдельного автора. Она раскритиковала отчет, заявив, что его авторы не учли принцип работы алгоритмов.

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