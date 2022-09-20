Собянин: в «Сахарово» помогут в организации поступления на военную службу иностранцев

Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина .

«Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», — говорится в сообщении мэра.