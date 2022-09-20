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Собянин: в «Сахарово» помогут в организации поступления на военную службу иностранцев
Виктория Шанина
Сегодня в 12:32

Правительство Москвы развернет в миграционном центре «Сахарово» инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства. В соответствии с ним иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания и других бюрократических преград», — говорится в сообщении мэра.

Собянин отметил, что «Сахарово» — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. По его словам, городские службы «сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан».

Ранее Владимир Путин разрешил всем украинцам получать гражданство России в упрощенном порядке. Ранее этим могли воспользоваться только граждане Украины, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях.

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Правительство МосквыМинобороны РоссииГосдума
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Сергей СобянинВладимир Путин
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