Андрей Малахов вернется на «Россию 1» с новым шоу

«Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы „Малахов“», — сказано в заявлении канала.