Андрей Малахов вернется на «Россию 1» с новым шоу

На «России 1» выйдет новое шоу Андрея Малахова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Все, чем живет большая страна, каких свершений добиваются наши люди, какие испытания приходится им преодолевать, какие духовные открытия происходят в их жизни — обо всем этом откровенно и от души расскажут гости новой программы „Малахов“», — сказано в заявлении канала.
Новое шоу носит название «Малахов». Оно будет выходить с понедельника по пятницу на «России 1», в 16.30. Детали формата новой программы канал не уточняет.
Ранее Малахов был постоянным ведущим программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Однако в феврале 2022 года передача ушла из сетки телеканала.
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