МТС запускает сервис цифровых книг «Строки»

Телекоммуникационный оператор МТС готовит к запуску сервис цифровых книг «Строки», сообщают «Ведомости».

Платформа заработает уже завтра, 21 сентября. Одновременно c ней будет открыто одноименное издательство по выпуску бумажных и цифровых книг. Оно будет специализироваться на популярной художественной литературе, исторической и сентиментальной прозе, а также книгах для детей.

На эксклюзивных правах «Строки» планируют заниматься выпуском и дистрибуцией зарубежных бестселлеров, включая романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдулразака Гурны.

Сервис сделает ставку на оригинальный контент и на эксклюзивы других издательств. В списке партнеров сервиса есть, например, издательская группа «Эксмо-АСТ». На «Строках» будет доступен практически весь каталог издательства «Эксмо», часть изданий — исключительно на этой платформе.

Пользователи смогут либо приобретать отдельные книги, либо оформить один из трех тарифов подписки: «Чуть-чуть» (10 часов доступа к контенту), «Много» (на 30 дней) , «Больше всех» (на 30 дней, а также доступ к трем платным книгам из премиального каталога). Стоить они будут 299, 549 и 899 рублей соответственно.

В «Строках» надеются, что за два ближайших года платформа займет 30% рынка цифровых книг. Неназванные эксперты, которых опросили «Ведомости», считают, что у сервиса есть шансы потеснить «ЛитРес» (его доля на рынке в 2021 году составляла 66%), но в скорой перспективе едва ли стоит говорить о существенном изменении ситуации.