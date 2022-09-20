Россию не допустят к жеребьевке чемпионата Европы по футболу 2024 года

Сборную России не допустят к жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, которая пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. Об этом в своем фейсбуке* сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

«Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требуют, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. Как минимум до 2024 года им не светят официальные международные соревнования по футболу. Евро-2024 пройдет без России», — написал Павелко.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные.

Ранее УЕФА не допустила российские клубы к участию на неопределенный срок. Кроме того, европейская ассоциация постановила, что санкции будут сохраняться как минимум до конца сезона 2022/2023 — в этот период российские клубы не смогут выступать в еврокубках.

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