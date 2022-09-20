«Я плачу от любви и гордости»: в соцсетях поддерживают Женю Калинкина, совершившего каминг-аут

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В выпуске шоу «Что бы мне поделать, только бы не почитать», который появился на ютьюбе 18 сентября, блогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут как гомосексуал. Он раскрыл свою ориентацию в разговоре с коллегой по программе и близкой подругой Дарьей Касьян, с которой обсудил также проблемы ЛГБТ-комьюнити в России.

«Я гей из России. Я не определяю себя через сексуальную ориентацию или что‑то в этом духе, но на протяжении всей своей жизни я слышу какие‑то ужасные вещи. Не конкретно про себя. „Вас нет, вы недостойны, вы педофилы“, что‑то такое. Точно так же, как если бы ты любила есть морковку, и на протяжении всей жизни читала бы, что люди, которые едят морковку, недостойны жить. Это подпитывается государством, это подпитывается законами, появляется все новые и новые [законы], людей сажают в тюрьму», — сказал бывший участник ютьюб-канала Smetana TV.

Позже блогер написал в своем инстаграме*, что осознал себя геем в четырнадцать лет, но «нервными движениями отмахивался от мыслей о своем будущем». По словам Калинкина, он считал свою ориентацию «странной, неизученной, греховной и неизлечимой болезнью» и надеялся, что потом его близкие «закроют глаза» на особенность блогера и постараются принимать его таким, какой он есть.

«Но я и не смел мечтать о том, что у меня есть сейчас. Люди, которыми я себя окружил, не закрывают глаза, глядя на меня. Они смотрят на меня и видят всего. И остаются рядом. И я ни на что это не променяю. Я понял, что молчу и прячусь, словно преступник. Я не преступник и не хочу ни от кого прятаться. Я просто хочу, чтобы любовь победила. И любовь победит 🏳️‍🌈», — заявил он.

Поклонники Калинкина активно обсуждают его каминг-аут в соцсетях. Русскоязычный твиттер наполнили сотки комментариев с поддержкой блогера и словами любви.

Некоторые пользователи отметили, что признание блогеру далось не легко, но сделал он это искренне. Другие признались, что поступок ютьюбера придал сил и им самим.

На наплыв комментариев с поддержкой и признаниями в любви ответил сам Калинкин. Он написал в твиттере: «Спасибо всем, кто рядом. Всегда верил и буду верить, что любовь победит. Люблю 💓🏳️‍🌈».

Калинкин участвовал в комедийных шоу на ТНТ «Comedy Баттл. Суперсезон» и «Рассмеши комика». Однажды он появился в качестве истца в программе «Модный приговор», где хотел помочь со стилем в одежде своей подруге Дарью Касьян. С 2012 года был участником команды ютьюб-канала Smetana TV. А после ухода с него, в 2020 году, запустил собственный канал «Калинкин». На нем блогер выпускает литературное шоу «Чтобы мне поделать, только бы не почитать».

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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