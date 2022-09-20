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В Госдуме предложили блокировать ресурсы по сбору денег для ВСУ
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:49

В Госдуму внесли законопроект о блокировке интернет-ресурсов по сбору денег для нужд Вооруженных сил Украины и других ее вооруженных формирований в условиях боевых действий. Разработкой документа занималась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, передает ТАСС.

Нормы, прописанные в проекте закона, «позволят оперативно блокировать призывы к финансированию» украинских военных, считает председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

По словам Пискарева, комиссия зафиксировала не менее семи способов, с применением которых «зарубежные НПО и спецслужбы привлекают граждан [России] и соотечественников к организованному сбору средств в поддержку ВСУ», к примеру, в соцсетях выкладывают банковские реквизиты, сбором денег занимаются зарубежные НПО, признанные нежелательными, и НПО, которые депутаты уже попросили признать нежелательными, также некоторые зарубежные платформы предоставляют пользователям подсказки, как помочь украинской армии, а в открытом доступе находятся ссылки на сайты с реквизитами.

«Любые призывы жертвовать деньги на противника, равно как и информация, как это сделать „безопасно“, должны блокироваться. А виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье 275 УК РФ („Государственная измена“, грозит до 20 лет лишения свободы. — Прим. ред.). Это вопрос безопасности нашей страны», — добавил Пискарев.

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Василий Пискарев
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