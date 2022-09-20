Геннадий Красников победил на выборах главы РАН

Геннадий Красников победил на выборах главы Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС.
Он набрал более 800 голосов, Дмитрий Маркович — более 300, около 100 человек не проголосовали.
В предвыборной кампании Красникова сказано, что «важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России».
Среди них — обеспечение технологического суверенитета, формирование новой среды обитания как целостной системы «природа — технологии — информация — культура», обеспечение устойчивости системообразующих инфраструктур, цифровая трансформация экономики и другое.
19 сентября действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. По его словам, сейчас выборы главы академии проходят в «беспрецедентных условиях», так как многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». Он не уточнил, от кого и в какой форме исходило давление.