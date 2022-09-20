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вчера в 23:24
Геннадий Красников победил на выборах главы РАН
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:03

Геннадий Красников победил на выборах главы Российской академии наук. Об этом сообщает ТАСС.

Он набрал более 800 голосов, Дмитрий Маркович — более 300, около 100 человек не проголосовали.

В предвыборной кампании Красникова сказано, что «важнейшие цели фундаментальных исследований должны быть тесно связаны с приоритетами научно-технологического развития России».

Среди них — обеспечение технологического суверенитета, формирование новой среды обитания как целостной системы «природа — технологии — информация — культура», обеспечение устойчивости системообразующих инфраструктур, цифровая трансформация экономики и другое.

19 сентября действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. По его словам, сейчас выборы главы академии проходят в «беспрецедентных условиях», так как многие члены академии «подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции». Он не уточнил, от кого и в какой форме исходило давление.

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РАН
люди
Геннадий КрасниковАлександр Сергеев
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