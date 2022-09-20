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вчера в 23:24
Референдум о присоединении ЛНР И ДНР к России состоится 23–27 сентября
Виктория Шанина
Сегодня в 11:08
Обновлено в 14:48:

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщается на сайте главы ЛНР. Референдум состоится с 23 по 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замспикера парламента республики.

В ДНР заявили, что референдум о вхождении в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Народный совет республики (парламент) ЛНР единогласно принял закон о проведении референдума о присоединении к России. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в своем телеграм-канале.

Накануне общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к главам Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав России.

В луганской ОП считают, что вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления и возвращения к мирной жизни. Там уверены, что «инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины».

С соответствующим предложением также выступили Общественный совет Херсонской области и движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области.

В ходе военной спецоперации на Украине российская сторона взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области на юге страны и Херсонскую область, власти последней начали выдавать жителям российские паспорта.

В начале июля под контроль России перешла территория Луганской области — в середине того же месяца общественная палата ЛНР заявила о создании инициативной группы для подготовки референдума о присоединении к РФ.

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тэги
Госдума
люди
Виктор ВодолацкийЛеонид ПасечникДенис Пушилин
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