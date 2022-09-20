Референдум о присоединении ЛНР И ДНР к России состоится 23–27 сентября

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщается на сайте главы ЛНР. Референдум состоится с 23 по 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замспикера парламента республики.

В ДНР заявили, что референдум о вхождении в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом пишет ТАСС.