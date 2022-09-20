Референдум о присоединении ЛНР И ДНР к России состоится 23–27 сентября

Народный совет республики (парламент) ЛНР единогласно принял закон о проведении референдума о присоединении к России. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в своем телеграм-канале.
Накануне общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились к главам Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении в состав России.
В луганской ОП считают, что вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления и возвращения к мирной жизни. Там уверены, что «инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины».
С соответствующим предложением также выступили Общественный совет Херсонской области и движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области.
В ходе военной спецоперации на Украине российская сторона взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области на юге страны и Херсонскую область, власти последней начали выдавать жителям российские паспорта.
В начале июля под контроль России перешла территория Луганской области — в середине того же месяца общественная палата ЛНР заявила о создании инициативной группы для подготовки референдума о присоединении к РФ.