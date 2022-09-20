The Smashing Pumpkins выложили новый сингл и анонсировали выход трехчастного альбома «ATUM»

Сегодня в 11:17

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins анонсировала выпуск 12-го альбома «ATUM: A Rock Opera in Three Acts» — он будет состоять из трех частей по 11 песен. Первый трек «Beguiled» уже доступен для прослушивания.

Первая часть «ATUM» увидит свет 15 ноября, вторая — 31 января 2023-го, третья — 21 апреля. О каждой из 33-х композиций Билли Корган расскажет в специально запущенном подкасте «Thirty-Three» — два выпуска уже выложены.

Треклист пока держится в секрете. Название альбома произносится как autumn [ˈɔːtəm], в переводе с английского — «осень».