The Smashing Pumpkins выложили новый сингл и анонсировали выход трехчастного альбома «ATUM»

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins анонсировала выпуск 12-го альбома «ATUM: A Rock Opera in Three Acts» — он будет состоять из трех частей по 11 песен. Первый трек «Beguiled» уже доступен для прослушивания.
Первая часть «ATUM» увидит свет 15 ноября, вторая — 31 января 2023-го, третья — 21 апреля. О каждой из 33-х композиций Билли Корган расскажет в специально запущенном подкасте «Thirty-Three» — два выпуска уже выложены.
Треклист пока держится в секрете. Название альбома произносится как autumn [ˈɔːtəm], в переводе с английского — «осень».
Как рассказывал гитарист коллектива Джефф Шредер в минувшем апреле, пластинка образует трилогию с полноформатниками «Mellon Collie and the Infinite Sadness» 1995 года и «Machina/The Machines of God» 2000-го.
Последний к текущему моменту альбом The Smashing Pumpkins «Cyr» увидел свет 27 ноября 2020 года. В мае 2021-го «Афиша Daily» составила гид по лонгплеям группы от худшего к лучшему.