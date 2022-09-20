Движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум

Общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум. Об этом сообщает ТАСС.
«Резолюцию приняли. Все проголосовали за», — сказали в ВГА.
Накануне Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России.
В совете заявили, что такой шаг необходим из‑за актов террора со стороны украинских властей и НАТО. Там уверены, что жители Херсонской области поддержат идею о вхождении в состав России.
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