Движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум

Общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой провести референдум. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России.

В совете заявили, что такой шаг необходим из‑за актов террора со стороны украинских властей и НАТО. Там уверены, что жители Херсонской области поддержат идею о вхождении в состав России.