Стартовали съемки «Сансары» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Медиаслово» объявили о старте съемок сериала «Сансара». Главные роли в восьмисерийной драме играют Павел Деревянко и Кристина Асмус.

Картина рассказывает историю человека, оказавшегося в контрамоции: он живет в обратном времени. Каждый новый день для него начинается утром предыдущего. Герой попытается найти способ вырваться из этого круга и вернуться в нормальное течение времени. Главной музыкальной темой сериала стала песня Басты «Сансара».

«Термин „контрамоция“ используется братьями Стругацкими в романе „Понедельник начинается в субботу“ и обозначает обратное движение во времени, когда тело имеет направление, противоположное мировым стрелам времени. Сансара — круговорот рождения и смерти, где душа стремится к освобождению от результатов своих прошлых действий (кармы)», — объясняют создатели в анонсе проекта.

Режиссером «Сансары» выступил Сергей Коротаев. Помимо Деревянко и Асмус, в ленте снимаются Ольга Сутулова («Последний министр»), Константин Крюков («Ласточкино гнездо»), Павел Чинарев («Мажор»), Дмитрий Астрахан («Домашний арест»), Анна Старшенбаум («Психологини»), Илья Борисов («Человек из Подольска»), Светлана Немоляева («Служебный роман») и другие.

«Когда я первый раз взял в руки сценарий, меня привлекла возможность рассказать историю о человеке с простыми, довольно приземленными потребностями, который попадает в невероятные обстоятельства, заставляющие его переосмыслить свою собственную жизнь. Наша история — это путешествие героя внутрь собственного „я“. В мистических обостренных обстоятельствах, в которые ввергает его судьба, я как режиссер могу препарировать внутренний мир героя нашего времени — своего рода статиста, плывущего по течению», — заявляет Сергей Коротаев.

По словам Павла Деревянко, «Сансара» рассказывает про обычного кредитного менеджера, который, как ему кажется, живет нормально, но на деле обманывает людей, проводит нечистые истории с кредитами, плохо общается с мамой. Только попав во временную петлю, он понимают, что где‑то совершил ошибку, которую нужно исправить.