В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest

17–18 сентября в Москве прошел главный экофестиваль столицы Eco Friendly Fest. В нем приняли участие более 3000 человек.

Гости фестиваля познакомились с образом жизни экофрендли. За время Eco Friendly Fest совместными усилиями с «Собиратором» было собрано 340 килограмм отходов в виде пластика, стекла, бумаги и электронных устройств, которые отправятся на переработку.