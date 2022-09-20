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В Москве прошел экофестиваль Eco Friendly Fest
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:24

17–18 сентября в Москве прошел главный экофестиваль столицы Eco Friendly Fest. В нем приняли участие более 3000 человек.

Гости фестиваля познакомились с образом жизни экофрендли. За время Eco Friendly Fest совместными усилиями с «Собиратором» было собрано 340 килограмм отходов в виде пластика, стекла, бумаги и электронных устройств, которые отправятся на переработку.

На станции буккросcинга более 700 книг нашли новых владельцев, а вещевой своп подарил вторую жизнь 400 килограммам одежды.

© Пресс-материалы

Для юных гостей фестиваля Всемирный фонд дикой природы установил на Eco Friendly Fest специальные AR-метки, благодаря которым можно было виртуально посмотреть на редких животных.

На площадке также был открыт лекторий, где эксперты обсудили экопривычки и осознанный образ жизни, новые цифровые решения для сбора отходов и экоинициативы российских компаний, «устойчивую моду» и принципы экологичного рациона.

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