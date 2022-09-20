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вчера в 23:24
Театр «Балет Москва» покажет «Историю одной комнаты»
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:02

1 и 2 октября в театре «Балет Москва» пройдут премьерные показы спектакля «История одной комнаты». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«История одной комнаты» — мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте.

Автор постановки Артем Игнатьев заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, но значительно переосмысляет его с помощью танца.

Художник Павел Ивашкин создал стерильное помещение — облицованную плиткой камеру без окон и дверей, лишенную не только тепличного уюта, но и бытовой захламленности. Комната воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.

Стоимость билетов начинается от 1000 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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