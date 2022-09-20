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В Грузии вооруженный грабитель захватил заложников в банке и требует 2 млн долларов
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вчера в 23:24
В Грузии вооруженный грабитель захватил заложников в банке и требует 2 млн долларов
Виктория Шанина
Сегодня в 09:54

В Кутаиси вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

Получив сообщение о нападении, полиция оцепила территорию вокруг банка, заявляет пресс-служба ведомства.

РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение пишет, что грабитель захватил заложников. Помимо него, в банке сейчас находятся 10 человек. Мужчина требует выдать ему 2 млн долларов.

Один из заложников опубликовал в соцсетях видео, на котором нападавший заявляет, что его требование необходимо выполнить в течение трех часов. Также в ролике можно увидеть предполагаемое взрывное устройство, прикрепленное к дверям банка.

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