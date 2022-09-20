Реклама
Новости
Общественный совет Херсонской области требует немедленно провести референдум о присоединении к РФ
11:56
Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
11:44
МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
11:38
jasanmiguel / Unsplash
Reuters: PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
11:03
Первый номер итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022-го
10:55
Художники из Hot Singles in Your Area расписали «Волгу» узорами императорского фарфора
09:58
«Коммерсант»: H&M закроет 20 магазинов в России до конца октября
09:35
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сдался 19-летнему американцу после двух ходов
08:37
government.ru
Вице-премьер Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи
вчера в 23:24
«Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»
вчера в 22:39
Блогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут как гомосексуал
вчера в 21:34
25 тыс. человек стали участниками Московского марафона
вчера в 21:11
Князь Тьмы объявляется в Чертаново в трейлере комедии «Конец света»
вчера в 20:51
Два крупных частных банка Турции остановили обслуживание карт «Мир»
вчера в 20:40
В ЛНР и ДНР просят о референдуме, в России обсуждают слова Пугачевой и другие новости дня
вчера в 20:38
Дайджест
Проезд для электромобилей по платным российским трассам станет бесплатным до 2026 года
вчера в 20:23
Вуди Аллен не намерен уходить из кино. Представитель режиссера опубликовал заявление
вчера в 19:07
Спектакли, киносеансы и события для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу
вчера в 18:45
Просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом обсуждают депутаты и блогеры. Вот самые яркие реплики
вчера в 18:11
По Elden Ring выйдет официальная настольная игра
вчера в 18:09
Общественный совет Херсонской области требует немедленно провести референдум о присоединении к РФ
Виктория Шанина
Сегодня в 08:56

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Об этом пишет РИА «Новости».

В совете заявили, что такой шаг необходим из‑за актов террора со стороны украинских властей и НАТО. Там уверены, что жители Херсонской области поддержат идею и вхождении в состав России.

«Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость», — цитирует РИА «Новости» Общественный совет региона.

Накануне с аналогичной инициативой выступили общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик. Они направили обращения главам ЛНР и ДНР Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

По информации РИА «Новости», в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

27 мая стало известно, что Херсонская область переходит на российский телефонный код «+7». 31 мая замглавы военно-гражданской администрации области (временный орган власти в украинских регионах, где проходят боевые действия) Кирилл Стремоусов сказал, что власти региона в ближайшее время намерены инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы Херсонская область «стала полноценным субъектом».

В июне Стремоусов заявил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. В августе, по данным зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, в жителям региона начали выдавать российские паспорта.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
НАТОГосдума
люди
Леонид ПасечникДенис ПушилинКирилл СтремоусовАртем Туров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение