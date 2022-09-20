Общественный совет Херсонской области требует немедленно провести референдум о присоединении к РФ

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом России. Об этом пишет РИА «Новости».

В совете заявили, что такой шаг необходим из‑за актов террора со стороны украинских властей и НАТО. Там уверены, что жители Херсонской области поддержат идею и вхождении в состав России.

«Вхождение в состав РФ обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость», — цитирует РИА «Новости» Общественный совет региона.

Накануне с аналогичной инициативой выступили общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик. Они направили обращения главам ЛНР и ДНР Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

По информации РИА «Новости», в ходе «военной спецоперации» на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций.

27 мая стало известно, что Херсонская область переходит на российский телефонный код «+7». 31 мая замглавы военно-гражданской администрации области (временный орган власти в украинских регионах, где проходят боевые действия) Кирилл Стремоусов сказал, что власти региона в ближайшее время намерены инициировать вопрос о вхождении в состав России, чтобы Херсонская область «стала полноценным субъектом».

В июне Стремоусов заявил, что дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. В августе, по данным зампреда Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артема Турова, в жителям региона начали выдавать российские паспорта.