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МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет

Консульский департамент российского МИДа возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет — россияне, находящиеся за рубежом, вновь могут подать свои заявки, указано на сайте ведомства.

Сообщение министерства касается паспортов нового поколения с микрочипом, где хранятся биометрические данные владельца. Прием возобновлен с 20 сентября.

Оформление документов было прекращено «в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя». В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России — их выдает МВД.

В конце августа посольства России в ряде стран (среди них — Азербайджан, Турция, Латвия, Эстония, Швеция, Германия) приостановили прием заявок на оформление паспортов.