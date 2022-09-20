Reuters: PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России

Американская PepsiCo полностью остановила производство газированных напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Сотрудники Reuters посетили десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и «за ее пределами». Агентство обнаружило, что банки и бутылки Pepsi, которые еще продаются, были произведены на российских заводах в июле и августе. Самая поздняя дата изготовления — 17 августа.

«Все концентраты в России закончились, и производство прекратилось», — сообщил Reuters пресс-секретарь PepsiCo.

Он добавил, что это соответствует заявлению, которое компания сделала в марте 2022 года. Однако актуальную информацию, были ли приостановлены продажи, он не предоставил.

Как отмечает Reuters, учитывая, что заводы PepsiCo в России продолжали работать как минимум до середины августа, продукция компании все еще широко представлена в Москве, в Владивостоке на Дальнем Востоке и Красноярске в Сибири.

После начала российской спецоперации на Украине PepsiCo начала сокращать свое присутствие в России. Компания уже тогда сообщила о планах приостановить инвестиции в маркетинг и отказаться от производства и продаж напитков на российском рынке.