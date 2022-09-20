Реклама
Новости
Общественный совет Херсонской области требует немедленно провести референдум о присоединении к РФ
11:56
Госдума рассмотрит ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»
11:44
МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспортов сроком на десять лет
11:38
jasanmiguel / Unsplash
Reuters: PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России
11:03
Первый номер итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022-го
10:55
Художники из Hot Singles in Your Area расписали «Волгу» узорами императорского фарфора
09:58
«Коммерсант»: H&M закроет 20 магазинов в России до конца октября
09:35
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сдался 19-летнему американцу после двух ходов
08:37
government.ru
Вице-премьер Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи
вчера в 23:24
«Может, мне сразу в тюрьму после вуза садиться?»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»
вчера в 22:39
Блогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут как гомосексуал
вчера в 21:34
25 тыс. человек стали участниками Московского марафона
вчера в 21:11
Князь Тьмы объявляется в Чертаново в трейлере комедии «Конец света»
вчера в 20:51
Два крупных частных банка Турции остановили обслуживание карт «Мир»
вчера в 20:40
В ЛНР и ДНР просят о референдуме, в России обсуждают слова Пугачевой и другие новости дня
вчера в 20:38
Дайджест
Проезд для электромобилей по платным российским трассам станет бесплатным до 2026 года
вчера в 20:23
Вуди Аллен не намерен уходить из кино. Представитель режиссера опубликовал заявление
вчера в 19:07
Спектакли, киносеансы и события для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил программу
вчера в 18:45
Просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом обсуждают депутаты и блогеры. Вот самые яркие реплики
вчера в 18:11
По Elden Ring выйдет официальная настольная игра
вчера в 18:09
Первый номер итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022-го
Денис Ламехов
Сегодня в 07:55

Первый номер печатной версии итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022 года, пишет отраслевое издание WWD.

Должность креативного директора занял Марк Асколи, легенда сферы арт-дирекшена, открывший миру Ника Найта и Дэвида Симса, — фотографов, которые впоследствии пришли к мировой славе в индустрии моды и за ее пределами.

Асколи сотрудничал с Едзи Ямамото и Жиль Зандер, а в последние годы занимал арт-директорский пост в журнале AnOther, принадлежащем Dazed Media, а также работал в собственном агентстве Atelier 32.

Пост главы отдела моды заняла Сисси Виан — она провела двадцать лет на позиции редактора моды японской версии Vogue. Виан и Асколи уже работали вместе.

Дарья Веледеева трудилась на должности главреда российской версии журнала Harper’s Bazaar с 2009 по 2022 год. О ее назначении на аналогичный пост в Harper’s Bazaar Italia стало известно в июле.

В марте медиакомпания Hearst, владеющая Harper’s Bazaar, Esquire, Cosmopolitan и другими медиаактивами, расторгла лицензионные соглашения с издателями журналов в России.

Затем медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске изданий под новыми названиями. Так, Harper’s Bazaar получил имя The Symbol, Cosmopolitan — Voice, Esquire — «Правила жизни».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Дарья ВеледееваДэвид Симс
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение