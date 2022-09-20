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Первый номер итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022-го

Первый номер печатной версии итальянского Harper’s Bazaar под руководством Дарьи Веледеевой выйдет в декабре 2022 года, пишет отраслевое издание WWD.

Должность креативного директора занял Марк Асколи, легенда сферы арт-дирекшена, открывший миру Ника Найта и Дэвида Симса, — фотографов, которые впоследствии пришли к мировой славе в индустрии моды и за ее пределами.

Асколи сотрудничал с Едзи Ямамото и Жиль Зандер, а в последние годы занимал арт-директорский пост в журнале AnOther, принадлежащем Dazed Media, а также работал в собственном агентстве Atelier 32.

Пост главы отдела моды заняла Сисси Виан — она провела двадцать лет на позиции редактора моды японской версии Vogue. Виан и Асколи уже работали вместе.

Дарья Веледеева трудилась на должности главреда российской версии журнала Harper’s Bazaar с 2009 по 2022 год. О ее назначении на аналогичный пост в Harper’s Bazaar Italia стало известно в июле.

В марте медиакомпания Hearst, владеющая Harper’s Bazaar, Esquire, Cosmopolitan и другими медиаактивами, расторгла лицензионные соглашения с издателями журналов в России.

Затем медиахолдинг Independent Media объявил о перезапуске изданий под новыми названиями. Так, Harper’s Bazaar получил имя The Symbol, Cosmopolitan — Voice, Esquire — «Правила жизни».