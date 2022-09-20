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Художники из Hot Singles in Your Area расписали «Волгу» узорами императорского фарфора
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Художники из Hot Singles in Your Area расписали «Волгу» узорами императорского фарфора
Виктория Шанина
Сегодня в 06:58

Художники из команды Hot Singles in Your Area в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia в Екатеринбурге превратили «Волгу» 1994 года выпуска в предмет искусства. Автомобиль теперь покрыт кобальтовой сеткой, отсылающей к узорам знаменитых сервизов Императорского фарфорового завода.

Арт-объект получил название «Политика ракурса». Если смотреть на автомобиль с определенного ракурса, то объемный рисунок превращается в 2D-изображение, и «Волга» начинает выглядеть как фарфоровое изделие.

На крыше автомобиля появилось специальное клеймо с подписью «Украшено вручную. Екатеринбург, Россия, 2022 год» и золотым обрамлением. Той же краской выполнены звезды, которые добавляют узору блеска на солнце.

«Этим проектом мы хотели вытолкнуть человека из автоматизма восприятия. Сначала добились ощущения, что у машины „слетели текстуры“. Это само по себе является странным приемом для объекта на улице. Вторым важным для нас эффектом стала анаморфозность работы. Мы нанесли роспись так, что текстура, растянувшаяся по автомобилю, собралась в понятный геометрический паттерн. Если смотреть на машину под нужным углом, узор превратит ее из объемной в плоскую», — рассказывает Hot Singles in Your Area.

Рассказывая о том, почему художники взяли за основу именно этот орнамент, они заявили: «Он подошел из‑за своей жесткой геометрии, без которой у нас не получилось бы „сломать“ объем машины. Диагональный орнамент, растягиваясь по поверхности автомобиля, иллюстрировал, что машина как бы въехала в кобальтовую сетку и натянула ее на себя как авоську».

Вместе с тем этот узор стал «важной деталью нашего визуального и культурного кода, каноном, обросшим своей мифологией, не уступающим по своей значимости гжели и хохломе».

Для того чтобы создать 2D-эффект, авторам арт-объекта пришлось пожертвовать левой частью автомобиля — кобальтовая сетка там выглядит кривой, а еще в ней есть несколько пробелов.

«C одного из боков узор не выдерживает натяжения и рвется. Для нас важна подобная символическая деконструкция», — говорят художники.

Одна из самых известных работ Hot Singles in Your Area — «CTRL+X». В 2017 году художники «вырезали» старый «москвич». Они раскрасили его серыми и белыми квадратами, превратив автомобиль в плоское изображение, которое будто вырезали с фотографии.

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