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Вице-премьер Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи
Семён Гудошников
Сегодня в 20:24

Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал россиян изменить «ментальность» и оценить альтернативное мясо, в том числе из личинок мухи. Об этом он заявил на выставке Innofood в Сочи, пишет РБК.

Мантуров признался, что дважды пробовал растительное мясо и оба раза не смог отличить его от натурального. Это произошло на выставке «Иннопром», где его угощала своей продукцией компания «Эфко» (производит мясо их соевого, горохового и рисового белков).

По мнению чиновника, использование растительного белка взамен животного — мировой тренд, но потребители пока относятся к нему осторожно. Он признался, что сам «пока адаптируется» некоторым альтернативам мяса — например, созданным с добавлением личинок. На выставке такую продукцию — бургеры с котлетой, которая состоит из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц) — представила компания Modern Food Technology.

«Это действительно удивление, когда в мире используется белок из личинки черной львинки, и мы, как я сказал, здесь идем в ногу со временем. Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может „зайти“. Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», — отметил глава Минпромторга.

Он заявил, что государство должно поддерживать отрасль льготными займами, льготами по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. «Помимо ментальности нужно обеспечивать это еще и с точки зрения регуляторных механизмов», — пояснил вице-премьер.

Согласно январскому исследованию Delivery Club, 51% россиян считают, что растительное мясо можно добавить в школьный рацион. 71% опрошенных никогда не пробовали продукт, но большинство хотели бы это сделать.

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ЭфкоМинпромторг
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Денис Мантуров
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