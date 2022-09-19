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«Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»
Семён Гудошников
Сегодня в 19:39

В четвертьфинале Официальной лиги МС КВН «Балтика» студентки журфака СПбГУ исполнили «журналистскую актуальную песню». Запись номера можно найти в группе лиги «ВКонтатке».

«Кругом сплошные инагенты — Невзоров*, Пивоваров*, Дудь*, Варламов*, Шульман*, Соболь*, Шац* и Панасенков*. И „Дождь“*, и Би-би-си закрыты — все навредили чем‑нибудь. Сафронов будет двадцать лет сидеть! И два года! Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться?», — спели девушки из команды «Трикс».

Официальная лига МС КВН «Балтика»/«ВКонтакте»

В конце песни одну из студенток вывел со сцены другой учащийся, переодевшийся полицейским. Музыкальной основой номера выступил сингл Аллы Пугачевой «Надо же» 1986 года. Девушки по итогам игры заняли первое место и прошли в полуфинал.

Как стало известно The Village, всех трех участниц команды после этого вызвали в деканат. Предположительно, поводом стал именно номер с «иноагентской» песней.

*Внесены Минюстом в списки иностранных агентов.

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