«Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»

В четвертьфинале Официальной лиги МС КВН «Балтика» студентки журфака СПбГУ исполнили «журналистскую актуальную песню». Запись номера можно найти в группе лиги «ВКонтатке».
«Кругом сплошные инагенты — Невзоров*, Пивоваров*, Дудь*, Варламов*, Шульман*, Соболь*, Шац* и Панасенков*. И „Дождь“*, и Би-би-си закрыты — все навредили чем‑нибудь. Сафронов будет двадцать лет сидеть! И два года! Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться?», — спели девушки из команды «Трикс».
В конце песни одну из студенток вывел со сцены другой учащийся, переодевшийся полицейским. Музыкальной основой номера выступил сингл Аллы Пугачевой «Надо же» 1986 года. Девушки по итогам игры заняли первое место и прошли в полуфинал.
Как стало известно The Village, всех трех участниц команды после этого вызвали в деканат. Предположительно, поводом стал именно номер с «иноагентской» песней.
*Внесены Минюстом в списки иностранных агентов.