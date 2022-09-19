«Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться»: студентки СПбГУ спели в КВН «журналистскую песню»

«Кругом сплошные инагенты — Невзоров*, Пивоваров*, Дудь*, Варламов*, Шульман*, Соболь*, Шац* и Панасенков*. И „Дождь“*, и Би-би-си закрыты — все навредили чем‑нибудь. Сафронов будет двадцать лет сидеть! И два года! Надо ли, надо ли, надо ль нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться?», — спели девушки из команды «Трикс».