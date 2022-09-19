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Блогер Евгений Калинкин совершил каминг-аут как гомосексуал
Семён Гудошников
Сегодня в 18:34

В новом выпуске ютьюб-шоу «Что бы мне поделать, только бы не почитать» его автор Евгений Калинкин признался в своей гомосексуальности. Он сделал это в разговоре с коллегой по программе и близкой подругой Дарьей Касьян, с которой обсудил также проблемы ЛГБТ-комьюнити в России.

Позже блогер написал в своем инстаграме*, что осознал себя геем в четырнадцать лет, но «нервными движениями отмахивался от мыслей о своем будущем». По словам Калинкина, он считал свою ориентацию «странной, неизученной, греховной и неизлечимой болезнью» и надеялся, что потом его близкие «закроют глаза» на особенность блогера и постараются принимать его таким, какой он есть.

«Но я и не смел мечтать о том, что у меня есть сейчас. Люди, которыми я себя окружил, не закрывают глаза, глядя на меня. Они смотрят на меня и видят всего. И остаются рядом. И я ни на что это не променяю. Я понял, что молчу и прячусь, словно преступник. Я не преступник и не хочу ни от кого прятаться. Я просто хочу, чтобы любовь победила. И любовь победит 🏳️‍🌈», — заявил он.

В середине июля каминг-аут совершила первая ракетка России Дарья Касаткина. В сентябре с ней вышло интервью на ютьюб-канале Ксении Собчак, после чего канал на «пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних» решила проверить московская полиция.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Ксения СобчакДарья Касаткина
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