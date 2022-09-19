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25 тыс. человек стали участниками Московского марафона
Денис Ламехов
Сегодня в 18:11

Около 25 тыс. человек стали участниками Московского марафона, который прошел 18 сентября в российской столице. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В рамках марафона прошли забеги на 42,2 и 10 километров, корпоративная эстафета, а также финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов на марафонской дистанции.

Победителем в забеге на 42,2 километра среди мужчин стал Искандер Ядгаров, его результат — 2 часа 14 минут и 37 секунды. В женском соревновании лучшая — Марина Ковалева (2 часа 29 минут и 8 секунд). Ядгаров и Ковалева также взяли первые места спартакиады.

Лидеры на дистанции 10 километров — Владимир Никитин, преодолевший ее за 28 минут и 11 секунд (рекорд Московского марафона и рекорд России), и Елена Коробкина с результатом 32 минуты и 6 секунд.

Лидерами корпоративной эстафеты стала команда VK. Ее время — 2 часа 26 минут и 17 секунд.

Победителей и призеров наградили кубками и денежными призами, фонд марафона составил 2,3 млн рублей. Каждый участник, преодолевший дистанцию в 42,2 километров за 6 часов или быстрее, получил памятную медаль. В 2022-м на ней были изображены стены Кремля и храм Василия Блаженного.

Медали получили и болельщики: на дистанции для зрителей были подготовлены порядка 40 точек поддержки. Каждый, кто посетил как минимум три из них, получил сувенирную медаль болельщика.

Накануне стало известно, что участнице московского марафона, пробежавшей дистанцию 42,2 километра сделали предложение на финише. Как это было, можно увидеть по ссылке.

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Искандер ЯдгаровМарина КовалеваВладимир НикитинЕлена Коробкина
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