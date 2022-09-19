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13:56
Князь Тьмы объявляется в Чертаново в трейлере комедии «Конец света»
Семён Гудошников
Сегодня в 17:51

«Кинопоиск» поделился с «Афишей Daily» тизер-трейлером комедии «Конец света». Ее режиссером выступил Александр Незлобин, а шоуреннером — Дмитрий Нелидов («Закрыть гештальт», «Проект „Анна Николаевна“», «Последний министр»).

По сюжету в районе Чертаново объявляется сам Князь Тьмы, которого играет Юрий Колокольников. Для реализации своих грандиозных планов повелитель преисподней обращается за помощью к сыну — тридцатилетнему кассиру супермаркета. У того возникает масса вопросов к отцу, которому придется налаживать отношения с земными родственниками.

Вместе с Колокольниковым в сериале сыграли Семен Трескунов, Ксения Раппопорт, Ксения Кутепова, Владимир Канухин, Даниил Воробьев, Аглая Тарасова, Светлана Листова, Владимир Маркони, Екатерина Ильина, Николай Шрайбер, Сергей Селин и другие.

Сценаристами выступили Алена Гуляшко, Анна Шлякова и Вадим Сотников при участии автора сериалов Cinemax и HBO Max «Воин», «Банши» и «Изгой» Адама Таргума. Премьера комедии состоится на «Кинопоиске» в осеннем сезоне 2022 года.

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Юрий КолокольниковАлександр НезлобинСемен ТрескуновКсения РаппопортКсения Кутепова
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