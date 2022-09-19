По Elden Ring выйдет официальная настольная игра

Издатели Bandai Namco и Steamforged Games объявили о создании настольной игры по Elden Ring. Деньги на нее будут собирать через Kickstarter.

«В огромном, разрастающемся мире разрушающегося величия, который раскрывается в процессе вашего исследования, вы отправитесь в огромное и разнообразное приключение, посещая знаковые места и пересекаясь со знакомыми врагами и персонажами. Играйте в одиночку или с тремя товарищами», — гласит описание настолки.

По словам Steamforged Games, игроки смогут вступить в сложные схватки, воссозданные с помощью интеллектуального боя без кубиков, где придется разрабатывать стратегию и адаптировать свои планы. «Будь то ничтожный солдат или сам Годрик Сторукий», — подчеркнул издатель.

«Наша миссия всегда заключается в создании аутентичных настольных адаптаций, которые передают суть того, что знают и любят поклонники IP. Фанаты должны ожидать мрачный, богато реализованный настольный мир тайн и опасностей, с приятными боями и полезным исследованием. Приготовьтесь провести за этой игрой несколько часов и получить от этого удовольствие», — сказано в заявлении Steamforged Games.

Elden Ring — это совместный проект разработчика Dark Souls Хидэтаки Миядзаки и автора «Игры престолов» Джорджа Р.Р.Мартина. Релиз игры состоялся 25 февраля.