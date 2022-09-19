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вчера в 21:16
Wildberries ввел платную регистрацию для новых продавцов. Невозвратный взнос — 10 тыс. рублей
Виктория Шанина
Сегодня в 12:57

Российский маркетплейс Wildberries ввел платную регистрацию для новых продавцов. О внедрении гарантийного платежа сообщается в телеграм-канале площадки.

Сумма взноса составляет 10 тыс. рублей, пишет vc.ru со ссылкой на представителей маркетплейса. «Оплата не является депозитом, сумма невозвратная», — пишет Wildberries.

Такую меру платформа ввела для борьбы с мошенниками. Wildberries приостановил регистрацию новых продавцов в сентябре «из‑за резкого роста числа регистраций мошеннических личных кабинетов и увеличения числа жалоб покупателей».

Затем компания ввела дополнительную идентификацию новых продавцов с помощью банковских онлайн-сервисов. Однако такое решение оказалось неэффективным.

«Мошенники продолжали регистрироваться и подтверждать свои профили с помощью подложных персональных данных. В настоящий момент доступна только опция внесения гарантийного платежа, она показывает высокую эффективность — сейчас количество мошеннических регистраций сведено к нулю», — цитирует vc.ru представителей Wildberries.

Гарантийный платеж Wildberries не возвращает, так как это «откроет новую лазейку и приведет к новой волне мошеннических регистраций».

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