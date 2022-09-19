В Кремлевском дворце выступит пианист Денис Мацуев

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2 октября на сцене Большого зала Кремлевского дворца состоится концерт пианиста и народного артиста России Дениса Мацуева. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Концерт посвящен Международному дню музыки. В этот день прозвучат не только классические произведения, ставшие визитной карточкой артиста, но и джазовые стандарты в обработке Мацуева.

Вместе с пианистом на сцену Кремля выйдут такие музыканты, как Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра) и другие.

Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.