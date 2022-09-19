Россияне стали больше смотреть ютьюб. Эксперты связывают это с усталостью от новостной повестки

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Семён Гудошников
Сегодня в 11:40

В июле и августе россияне стали больше времени смотреть ролики на ютьюбе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Mediascope. С начала года и до весны пользователи из России проводили на видеохостинге в среднем 84 минуты. В мае этот показатель увеличился до 85 минут, в июле — до 87 минут, в августе — до 88.

Охват же (процент россиян, которые хотя бы раз в сутки заходят в сервис) почти не изменился по сравнению с предыдущими месяцами, составив 39% в июле и августе. Выше 40% он поднимался лишь в марте, сразу после начала военной операции на Украине.

Однако за год охват вырос: в августе 2022-го он составил 48 млн человек против 41,3 млн в аналогичный месяц прошлого года. По этому показателю YouTube в августе занял пятое место среди интернет-ресурсов, уступив WhatsApp, «Яндексу», Google и «ВКонтакте».

«Люди ищут контент, который бы не касался политической и военной ситуации, а развлекательных передач на ТВ стало меньше. На YouTube такого контента много», — считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объясняет рост времени просмотра YouTube в том числе блокировкой Instagram* и Facebook* и ограничениями по публикациям в TikTok: «На YouTube есть похожий формат коротких видео».

После начала военной операции на Украине усилились разговоры о возможной блокировке YouTube. В частности, российские власти потребовали разблокировать 36 аккаунтов российских СМИ и блогеров (считая ограничение к ним актом цензуры) и заблокировать более 5000 материалов (называя их фейками о действиях России на Украине или обвиняя в деструктивном влиянии).

Российские суды неоднократно штрафовали Google (владеет YouTube) за неудаление информации о спецоперации с видеохостинга. 9 сентября было утверждено взыскание с американской компании 21,7 млрд рублей оборотного штрафа.

*Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

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