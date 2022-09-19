Чемпионы России по фигурному катанию получат по 2,5 млн рублей

Победители чемпионата России по фигурному катанию в 2023 году получат по 2,5 млн призовых. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

За второе место полагается приз в размере 1,5 млн рублей, за третье — 1 млн. В категории юниорских соревнований суммы составят 200, 100 и 50 тысяч соответственно.

Победители серии Гран-при получат 500 тыс. рублей, серебряные призеры — 300 тыс., бронзовые — 200 тыс. За победу в финале Гран-при полагается приз в размере 1 млн рублей, за второе и третье места спортсмены заработают по 750 и 500 тыс. соответственно. У юниоров — 300, 200 и 100 тыс.

Общий призовой фонд командного турнира на Кубке Первого канала составит 20 млн рублей, чемпионата России по прыжкам и открытого турнира по шоу-программам — по 10 млн рублей.

Такие внушительные призовые для внутрироссийских соревнований были установлены из‑за отсутствия возможности у российских спортсменов выступать на международных турнирах. До этого призовые были меньше либо вообще отсутствовали.