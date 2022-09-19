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Что известно о частной христианской школе Канье Уэста Donda Academy? Рассказывает Rolling Stone
Денис Ламехов
Сегодня в 14:38

В конце августа в калифорнийском городе Сими-Вэлли открыла двери частная христианская школа Donda Academy, созданная Канье Уэстом. Она (равно как две пластинки Канье и его креативное агентство) получила имя в честь его покойной матери.

Отсутствие открытой информации о школе, налет мистериальности — одни из ключевых характеристик «Академии „Донда“». Журнал Rolling Stone поговорил с теми, кто работал над проектом, а также опросил несколько анонимных источников. Мы выбрали главное из материала.

Ежедневное расписание на официальном сайте школы описано абстрактно, вот прямая цитата: «Полный обряд богослужения; базовые уроки языковых искусств, математики и науки; обед и перерыв; уроки обогащения: мировой язык, визуальное искусство, занятия в хоре, паркур».

По словам консультанта Donda Тамар Эндрюс и Малика Юсефа, давнего соратника Канье Уэста, в учебном плане также есть фешен-курсы, уроки японского языка и знакомство с основами так называемого восстановительного (или реституционного) правосудия — согласно этому подходу, потерпевший, преступник и третья независимая сторона встречаются, анализируют конфликт, разрабатывают пути его разрешения, а затем фиксируют договоренности.

В текущий набор, согласно заявлению Эндрюс, попали чуть менее 100 учеников, с ними работают 16 преподавателей на полной ставке. Юсеф отметил, что часть студентов — дети тех, с кем работает Уэст, а также звезд и представителей творческой среды.

Стоимость учебы в Donda Academy — 15 тыс. долларов в год, примерно половина учеников получила гранты или частичную компенсацию затрат на обучение. Школа при этом еще не имеет аккредитации — первый визит комиссии, которая может наделить ее официальным статусом, намечен на декабрь 2022 года.

У «Академии „Донда“» есть своя школьная форма — она состоит из вещей, которые выходили в совместных коллекциях Канье Уэста с adidas и американской сетью магазинов одежды Gap (этот контракт уже разорван). Все вещи исключительно черного цвета.

Два неназванных собеседника Rolling Stone, близкие к нынешним ученикам, заявили, что связанные с учебным заведением люди подписали договоренности о неразглашении, еще один источник сообщил, что обсуждать школу им запрещено. Эндрюс рассказала, что родителей учеников попросили подписать «неформальное соглашение», когда представитель журнала спросил ее об NDA.

«Детей отдают в Donda Academy, чтобы получить ощущение приватности. Ощущение заботы, заинтересованности, любви, здоровую и обеспеченную среду, познание. Окружение, которое ставит Бога на первое место. Процессы Donda Academy скорее для прихожан».
Малик Юсеф

Другое важное направление «Академии» — баскетбол. Канье Уэст собрал команду Donda Doves из топовых игроков университетских команд, а креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия разработал для клуба дизайн игровой формы. Производится она также на мощностях парижского бренда. Уэст и Гвасалия, которых принято воспринимать как визионеров, уже давно близки и вместе работали, например, над линейкой одежды Yeezy Gap Engineered by Balenciaga.

Один из собеседников Rolling Stone, работавший с поварами «Академии», заявил, что для учеников, их родителей и преподавательского состава были разработаны «выскоконцептуальные кофе, чай и фруктовые напитки». Среди них — ледяная стружка из дистиллированного цикория с молочным сиропом. «Наука о еде» — еще одно из учебных направлений в Donda Academy.

«Я думаю, люди не до конца понимают важность [школы]. <…> Мне кажется, что нет ни одного инвестора, нет кого‑либо еще с настолько ясным видением того, каким может быть образование», — заявил Малик Юсеф. В течение пяти лет Канье Уэст намерен открыть еще несколько представительств школы в разных городах США.

Накануне стало известно, что он зарегистрировал три новые торговые марки: Donda Sports, Dove Sports и Donda Doves. Первую — для бренда спортивной одежды, вторую — для организации мероприятий, третью — для производства спортивного оборудования.

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