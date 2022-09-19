Из дома Джигана в Подмосковье украли часы Rolex за 6 млн рублей

Неизвестные украли два экземпляра часов Rolex стоимостью около 6 млн рублей из подмосковного дома рэпера Джигана в деревне Захарово. Об этом сообщает ТАСС.

«Накануне в полицию обратился исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под именем Джиган. Он сообщил, что неизвестные 17 сентября проникли в его дом в деревне Захарово и похитили два экземпляра часов Rolex», — рассказали в правоохранительных органах.

В полиции подчеркивают, что в момент преступления хозяев не было дома, а дверь, предположительно, была открыта. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области подчеркнула, что сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, а также принимаются меры, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.