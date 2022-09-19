В Бразилии запасы кофе приближаются к минимуму

Запасы кофе в Бразилии, крупнейшем мировом производителе, достигли рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам президента Национального совета по кофе Силаса Бразилейру, к марту 2023 года запасы могут сократиться до 7 млн мешков по 60 килограмм при наиболее комфортном уровне в 9–12 млн мешков.

«Запасы достигли такого низкого уровня, что даже в случае хорошего урожая в следующем году Бразилии, вероятно, с трудом удастся удовлетворить спрос. Нам просто необходимы дожди», — убежден член правления группы экспортеров Cecafé Нелсон Карвальяйш.

В Бразилии глобальный дефицит увеличивается также из‑за проблем с поставками. Так, запасы арабики на портовых складах сейчас находятся на самом низком уровне за последние 23 года.

Из‑за ограниченных мировых поставок фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке выросли на 11% в годовом исчислении. Аналитики считают, что мировые цены будут продолжать расти.