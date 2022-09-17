В Курске во время урагана погибли два человека

Ночью и ранним утром 18 сентября в Курске продолжался сильный ураган с грозами, ливнем и мощным ветром. В результате погибли два человека, пишет ТАСС со ссылкой на преес-службу регионального.
Один из погибших — студент Курского автотехнического колледжа, получивший ранение разбившимся в общежитии оконным стеклом. Второй — мужчина, на которого упало дерево.
Вместе с тем порядка 5 тыс. жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества. В регионе зафиксировано падение 18 деревьев, а также повреждение кровель 13 жилых домов и четырех социально значимых объектов.
Более 50 сотрудников МЧС России по Курской области помогают ликвидировать последствия непогоды — спиливают и убирают упавшие деревья, разбирают поваленные конструкции. Около пяти единиц техники задействовано.