Еврокомиссия предложила приостановить выделение средств Венгрии из‑за подозрений в коррупции

Европейская комиссия выступила с предложение приостановить выплаты Венгрии 7,5 млрд из фондов Евросоюза. Об этом сообщается в коммьюнике на сайте ведомства.

Причина такой инициативы со стороны ЕК — обеспокоенность ситуацией с обеспечением демократических прав в стране. Кроме того, Комиссия подозревает Венгрию в нецелевом использовании средств и прикладывании недостаточных усилий для борьбы с коррупцией.

«Сегодня ЕК предложила Совету ЕС меры по защите бюджета, которые призваны способствовать сохранению бюджетных средств и учету финансовых интересов ЕС в условиях несоответствия принципам верховенства права в Венгрии», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации Йоханнес Хан отметил, что это решение — «демонстрация четкой решимости Комиссии защитить бюджет ЕС и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для достижения этой важной цели».

Предложение Еврокомиссии теперь должно одобрить «квалифицированное большинство» — как минимум 55% стран-членов Евросоюза.

Как отмечает BFM, это первый случай, когда Еврокомиссия предлагает такую меру из‑за проблем в правовой системе в какой‑либо из стран ЕС.

Ранее Европарламент признал политический режим в Венгрии неполноценной демократией, заподозрив в государстве автократию, подвергающую европейские ценности угрозе. Политики Евросоюза неоднократно обвиняли премьер-министра страны Виктора Орбана в развале демократических институтов в стране, давлении на СМИ и преследовании меньшинств.