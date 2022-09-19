Shaman открывает собственный продюсерский центр

Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил о запуске собственного продюсерского центра. Артист планирует самостоятельно заниматься своим продвижением, а также поиском и развитием молодых талантливых музыкантов.

Приоритетными направлениями деятельности продюсерского центра Shaman будет создание и лицензирование музыкальной и видеопродукции, менеджмент и продвижение артистов, организация концертов и гастрольных туров.

Shaman неоднократно заявлял, что самостоятельно финансирует свой проект и занимается всей его творческой составляющей. В частности, сам работает над своим образом, принимает решения по репертуару и пишет песни — от слов и музыки до аранжировки, сведения и мастеринга.

«Я никогда не был „продюсерским проектом“ и по сути продюсировал себя сам. Поэтому все силы хочу сейчас направить на развитие своего творчества, чтобы оправдать колоссальный кредит доверия, полученный от поклонников. И, конечно же, помочь другим. Мало кто знает, насколько долог и тернист путь к славе. И я хочу дать шанс талантливым ребятам», — заявляет Shaman.

1 сентября 2022 года истек срок действия соглашения между Shaman и «Национальной музыкальной корпорацией» Виктора Дробыша. В рамках договора НМК совместно с лейблом «Первое музыкальное издательство» занималось продвижением и организацией концертов артиста. Исполнителем по контракту выступала PR-компания «Войс».

По словам Виктора Дробыша, Shaman как автор и исполнитель уже стал сформировавшейся величиной: «Наш контракт завершился. И следующий этап развития его таланта — осваивать новые направления в творчестве. Он хочет испытать себя в роли продюсера. Желаю ему успехов на этом непростом и тернистом пути».