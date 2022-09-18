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В Москве объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается штормовой ветер и ливень
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Из‑за ожидаемого штормового ветра и ливня в Москве объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главное управление МЧС по Москве в своем телеграм-канале предупреждает о сильном ливне, грозе и граде. Ветер может местами усилиться до 25 метров в секунду.

Циклон обрушится на Москву, предположительно, в ночь с 18 на 19 сентября. Сильный ветер может сохраняться до 21.00 19-го.

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам — обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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