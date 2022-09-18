В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из‑за грозы. В аэропортах задерживают рейсы

В Москве и Московской области объявили желтый уровень опасности, следует из информации на сайте Гидрометцентра. Там ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Предупреждения об опасности действуют до 02.00 и 21.00 по московскому времени 19 сентября. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в столице начнет ухудшаться во второй половине дня: ожидаются усиление ветра и обильные осадки.

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В связи с опасностью в московских аэропортах стали задерживать и отменять рейсы, сообщает «Говорит Москва». Во Внукове задержано семь рейсов, в Домодедове — пять задержано и один отменен, в Шереметьеве — три задержано и один отменен. В Жуковском изменений в расписании нет.

Помимо Москвы и Подмосковья, желтые уровни опасности объявлены в Смоленской, Брянской, Курской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тамбовской областях. В Приволжском федеральном округе о погодной опасности оповещают в Пензенской и Саратовской областях, Татарстане и Пермском крае.