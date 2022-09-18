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В соцсетях появилось фото специального объявления для русскоязычных в Латвии. В сейме недовольны

Депутат сейма Латвии Андрей Юдин призвал проверить объявление о русскоязычных на разжигание вражды. Фото таблички на днях распространилось в соцсетях, передает местный портал Press.

«Снова работа для СГБ [Служба государственной безопасности]. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений», — написал Юдин. По этой статье грозит до десяти лет тюрьмы.

В соцсетях распространился снимок объявления, в котором написано на латвийском и русском языках: «Внимание! Места для русскоязычных находятся только на задней площадке автобуса!». По словам автора публикации, фото якобы было сделано в Риге.

Публицист Марис Лусте назвал фотографию фейком. «Дезинформация в социальных сетях становится все более агрессивной», — написал он.