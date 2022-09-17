Канье Уэст открыл частную православную школу

Американский рэпер Канье Уэст запустил частную христианскую школу, в которой «будут воспитывать новое поколение лидеров». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Школа получила название «Академия „Донда“» — в честь матери артиста. Она расположилась в калифорнийском городе Сими-Вэлли. В учебное заведение примут до ста учеников в возрасте от 5 до 18 лет, их распределят по классам, в каждом из которых будет примерно по 12 человек.

Согласно официальному сайту школы, заведение заявлено как «миссия по прививанию молодежи интереса к духовности и целей в жизни, необходимые для процветания в завтрашнем дне».

Там будут преподавать богослужение, математику, естественные науки, английские и иностранные языки, изобразительное искусство и хоровое пение. Кроме того, ученикам будут доступны уроки, посвященные кинематографу и паркуру.

«Наши сотрудники считают, что каждый ученый заслуживает инновационного и персонализированного образования. Наши опытные педагоги хотят помогать учащимся последователям Христа на протяжении всей жизни. Мы будем работать над воспитанием всего студента — его ума, тела и духа», — говорится на сайте школы.

Стоимость обучения в «Академии „Донда“» составит 15 тыс. долларов в год. Некоторые ученики смогут претендовать на бесплатное обучение и стипендии.