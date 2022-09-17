Реклама
Новости
Канье Уэст открыл частную православную школу
20:46
Индийский бизнесмен сместил Джеффа Безоса со второй строчки рейтинга богатейших людей мира
19:13
На вилле Киселева сожгли две машины, Вуди Аллен уходит из кино и другие новости дня
18:15
Дайджест
Неизвестный сжег автомобиль и гольф-кар на вилле Дмитрия Киселева в Крыму
17:09
Вышел сборник самых ранних записей The Velvet Underground «Words and Music, May 1965»
16:28
Лувр и Версаль начнут раньше выключать вечернюю подсветку для экономии энергии
16:02
Столице Казахстана официально вернули прежнее название — Астана
15:34
No Age выпустили шестую пластинку «People Helping People»
15:32
Шри-Ланка ведет переговоры о присоединении к платежной системе «Мир»
14:34
Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
13:44
Тайвань исключил Россию из безвизовой программы
12:45
МИД Германии призвал УЕФА отстранить Россию от чемпионата Европы 2024 года
12:10
Gari Garaialde/Contributor/Getty Images Europe
Вуди Аллен заявил, что планирует оставить кино после окончания работы над следующим фильмом
11:18
Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре
10:27
Mura Masa выпустил третью пластинку «Demon Time»
09:53
«Призрак оперы» перестанут показывать на Бродвее спустя 35 лет после премьеры
09:18
У «Константина» появится сиквел. Киану Ривз вернется к своей роли
02:49
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снимется в шпионском триллере «Наследство»
02:29
Showtime/YouTube
Вышел трейлер документального фильма о Шинейд О’Коннор «Ничто не сравнится»
01:50
Орландо Блум присоединится к актерскому составу фильма по Gran Turismo
00:46
Канье Уэст открыл частную православную школу
Виктория Шанина
Сегодня в 17:46

Американский рэпер Канье Уэст запустил частную христианскую школу, в которой «будут воспитывать новое поколение лидеров». Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Школа получила название «Академия „Донда“» — в честь матери артиста. Она расположилась в калифорнийском городе Сими-Вэлли. В учебное заведение примут до ста учеников в возрасте от 5 до 18 лет, их распределят по классам, в каждом из которых будет примерно по 12 человек.

Согласно официальному сайту школы, заведение заявлено как «миссия по прививанию молодежи интереса к духовности и целей в жизни, необходимые для процветания в завтрашнем дне».

Там будут преподавать богослужение, математику, естественные науки, английские и иностранные языки, изобразительное искусство и хоровое пение. Кроме того, ученикам будут доступны уроки, посвященные кинематографу и паркуру.

«Наши сотрудники считают, что каждый ученый заслуживает инновационного и персонализированного образования. Наши опытные педагоги хотят помогать учащимся последователям Христа на протяжении всей жизни. Мы будем работать над воспитанием всего студента — его ума, тела и духа», — говорится на сайте школы.

Стоимость обучения в «Академии „Донда“» составит 15 тыс. долларов в год. Некоторые ученики смогут претендовать на бесплатное обучение и стипендии.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение