На вилле Киселева сожгли две машины, Вуди Аллен уходит из кино и другие новости дня

Максим Галкин (признан иноагентом) прокомментировал решение Минюста внести его в реестр физлиц-иноагентов. Он заявил, что не получает финансирование с Украины, а также не занимается политической деятельностью и «торговлей совестью».

На вилле Дмитрия Киселева в Крыму неизвестный сжег внедорожник и гольф-кар. Нападавший пока не найден: судя по записям с камер, на место он пришел в медицинской маске и бахилах.

МИД Германии призвал УЕФА отстранить Россию от чемпионата Европы 2024 года. Заявление прозвучало в преддверии жеребьевки, которая пройдет в начале октября.

Министерство иностранных дел Тайваня исключило Россию из программы безвизового въезда. Срок ее действия истек 31 июля, в отношении россиян продлевать соглашение тайваньские власти не стали.

Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября. Также власти страны начали вести переговоры о присоединении Шри-Ланки к российской платежной системе «Мир».

В возрасте 90 лет умер советский и российский режиссер, продюсер и сценарист Игорь Масленников. Он снял весь цикл фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Пиковая дама», «Что сказал покойник» и «Гонщики».

Столице Казахстана вернули прежнее название — Астана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев утвердил соответствующие поправки.

Вечерняя подсветка Лувра и Версаля теперь будет выключаться на несколько часов раньше. Так Минкульт Франции хочет сэкономить электричество на фоне энергетического кризиса и подать пример населению страны.

«Призрак оперы» перестанут показывать на Бродвее 18 февраля 2023 года — спустя 35 лет после премьеры. Причиной стало сокращение сборов, которые не восстановились после пандемии. Это была самая долгоиграющая постановка на бродвейской сцене.

Вуди Аллен планирует завершить карьеру в кинематографе. По словам режиссера, он выпустит еще один фильм, подробностей о нем пока мало: ленту снимут в Париже, а в повествовании будут параллели с «Матч-пойнтом», который Аллен считает одной из лучших своих картин.

Лос-анджелесский экспериментальный проект No Age выпустил шестой альбом «People Helping People». В него вошли 13 треков: здесь и напоминающий о корнях группы панк-рок, и эмбиент, и композиции, которые звучат как импровизационные.

Орландо Блум присоединится к актерскому составу фильма по мотивам видеоигры Gran Turismo, который снимет Нил Бломкамп. Блум сыграет маркетолога, который занимается коммерческим продвижением автоспорта.