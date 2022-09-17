Индийский бизнесмен сместил Джеффа Безоса со второй строчки рейтинга богатейших людей мира

Бизнесмен Гаутам Адани из Индии занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оказалось больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса, пишет Bloomberg.

Состояние Адани на данный момент оценивается в 147 млрд долларов. Еще в начале года магнат занимал 14 строчку рейтинга.

Причина успеха — акции его группы Adani Enterprises Ltd., которые начали стремительно расти и достигли рекордной отметки (на данный момент одна ценная бумага конгломерата стоит 3700 рублей). С 2020 года акции некоторых компаний AEL подорожали более чем на 1000%.

Bloomberg пишет, что Гаутам Адани стал первым человеком из Азии, который смог дойти до таких высоких «эшелонов богатства». Как правило в рейтинге доминируют американские технологические магнаты.

По данным агентства, конгломерат Adani Enterprises Ltd. занимает лидирующее положение в важнейших отраслях индийской экономики. Под его контролем находятся крупнейшие оператор морских и воздушных перевозок, поставщик газа в города, а также компания по добыче угля.

На первом месте в списке Bloomberg Billionaires Index остается основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 264 млрд долларов. Безос оказался на третьей строчки, его состояние Bloomberg оценивает в 146 млрд.