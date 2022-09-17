Неизвестный сжег автомобиль и гольф-кар на вилле Дмитрия Киселева в Крыму

В ночь с 16 на 17 сентября на вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле сгорели автомобиль и гольф-кар. Стоит за этим пока не найденный поджигатель, который, по предварительным данным, намеренно пришел именно по этому адресу, сообщают «Осторожно, новости».

В результате почти полностью сгорели внедорожник Land Rover и гольф-кар с логотипом Cock t’est Belle — это, как отмечает телеграм-канал, служебный автомобиль винодельни Киселева.

Полиция считает, что целью нападавшего был именно автомобиль журналиста. Судя по записям с камер видеонаблюдения, за поджог ответственен мужчина, который пришел на виллу в медицинской маске и бахилах.

Региональное управление МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Полиция изучает записи с камер, а также обходит местные аптеки и магазины с целью найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия личности.