Реклама
Новости
На вилле Киселева сожгли две машины, Вуди Аллен уходит из кино и другие новости дня
18:15
Дайджест
Неизвестный сжег автомобиль и гольф-кар на вилле Дмитрия Киселева в Крыму
17:09
Вышел сборник самых ранних записей The Velvet Underground «Words and Music, May 1965»
16:28
Лувр и Версаль начнут раньше выключать вечернюю подсветку для экономии энергии
16:02
Столице Казахстана официально вернули прежнее название — Астана
15:34
No Age выпустили шестую пластинку «People Helping People»
15:32
Шри-Ланка ведет переговоры о присоединении к платежной системе «Мир»
14:34
Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
13:44
Тайвань исключил Россию из безвизовой программы
12:45
МИД Германии призвал УЕФА отстранить Россию от чемпионата Европы 2024 года
12:10
Gari Garaialde/Contributor/Getty Images Europe
Вуди Аллен заявил, что планирует оставить кино после окончания работы над следующим фильмом
11:18
Шри-Ланка хочет восстановить авиасообщение с Россией в октябре
10:27
Mura Masa выпустил третью пластинку «Demon Time»
09:53
«Призрак оперы» перестанут показывать на Бродвее спустя 35 лет после премьеры
09:18
У «Константина» появится сиквел. Киану Ривз вернется к своей роли
02:49
Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снимется в шпионском триллере «Наследство»
02:29
Showtime/YouTube
Вышел трейлер документального фильма о Шинейд О’Коннор «Ничто не сравнится»
01:50
Орландо Блум присоединится к актерскому составу фильма по Gran Turismo
00:46
В приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» Тимоти Шаламе появится в семи музыкальных номерах
вчера в 23:49
Исследование: эмодзи баклажана вредит онлайн-флирту и делает человека менее привлекательным
вчера в 23:49
Неизвестный сжег автомобиль и гольф-кар на вилле Дмитрия Киселева в Крыму
Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

В ночь с 16 на 17 сентября на вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле сгорели автомобиль и гольф-кар. Стоит за этим пока не найденный поджигатель, который, по предварительным данным, намеренно пришел именно по этому адресу, сообщают «Осторожно, новости».

В результате почти полностью сгорели внедорожник Land Rover и гольф-кар с логотипом Cock t’est Belle — это, как отмечает телеграм-канал, служебный автомобиль винодельни Киселева.

Полиция считает, что целью нападавшего был именно автомобиль журналиста. Судя по записям с камер видеонаблюдения, за поджог ответственен мужчина, который пришел на виллу в медицинской маске и бахилах.

Региональное управление МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Полиция изучает записи с камер, а также обходит местные аптеки и магазины с целью найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия личности.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Дмитрий Киселев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение