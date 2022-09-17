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Лувр и Версаль начнут раньше выключать вечернюю подсветку для экономии энергии
Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

Министерство культуры Франции объявило, что вечерняя подсветка пирамиды Лувра и фасада Версальского замка теперь будет выключаться раньше. Об этом пишет Euronews.

«Уже сегодня вечером, вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23.00… Мы также начнем отключать фасад Версальского дворца в 22.00 вместо 23.00 со следующей недели», — заявила министр культуры страны Рима Абдул-Малак.

По данным агентства, решение было принято на фоне энергетического кризиса, возникшего после начала спецоперации России на Украине. В преддверии зимы Франция решила экономить электричество.

Вместе с тем Минкульт страны таким шагом хочет обратить внимание граждан на проблему. Вероятно, вдохновившись Лувром и Версалем, местные жители тоже станут более экономно пользоваться электричеством.

«Такие примеры важны для привлечения внимания общественности», — сказала Абдул-Малак, призвав принять. такие меры также в кинотеатрах, театрах и концертных залах.

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