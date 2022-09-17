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Шри-Ланка ведет переговоры о присоединении к платежной системе «Мир»
Денис Ламехов
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Власти Шри-Ланки обсуждают возможность присоединения к российской платежной системе «Мир», сообщил ланкийский министр транспорта Бандула Гунавардана. Его цитирует РИА «Новости».

Гунавардана уточнил: «В ближайшем будущем могут быть подвижки по этому поводу, переговоры об этом идут с нашим центробанком. Мы получим его одобрение и сможем объявить об этом».

«Россияне хотят, чтобы им было легче платить картой на Шри-Ланке», — добавил он и отметил, что того же желает правительство его страны.

Сейчас карты «Мир» признают 11 государств: Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия и Абхазия. К 2030 году Банк России хочет увеличить их число до 35.

Оператором «Мира» выступает созданная после введения санкций в 2014 году Национальная система платежных карт. Все операции по картам всех платежных систем, включая международные, с 2015-го внутри России проходят через НСПК. После ухода Visa и Masterсard россияне потеряли возможность расплачиваться этими картами за границей.

Накануне Министерство финансов Соединенных Штатов заявило о готовности ввести санкции против «неамериканских финансовых организаций» за заключение контрактов с НСПК или расширение уже существующих договоренностей. Такие компании, по словам американского ведомства, «рискуют поддержать усилия России по обходу санкций США».

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тэги
Банк РоссииНСПКVisa
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