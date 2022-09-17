Тайвань исключил Россию из безвизовой программы

Министерство иностранных дел Тайваня исключило Россию из программы безвизового въезда. Об этом сообщает Центральное информагентство островного государства.

Срок действия программы истек 31 июля. Однако в отношении россиян продлевать соглашение тайваньские страны не стали. Причины решения не называются.

Как отмечает агентство, Россия была частью пробной программы, запущенной в 2018 году. Она предполагала безвизовый въезд гражданам четырех стран, включая также Таиланд, Бруней и Филиппины.

С тех пор программа продлевалась несколько раз. В июле она была продлена до 31 июля 2023 года, однако Россия из нее была исключена.

Юридически право на безвизовый въезд по-прежнему имеют граждане Таиланда, Брунея и Филиппин. Однако в марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса эти привилегии были сильно ограничены для всех иностранцев, кроме постоянно проживающих на Тайване.

Страна начала отказываться от антиковидных ограничений только в этом году. Пока попасть на Тайвань без визы могут только граждане 14 союзников, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и некоторых государств Евросоюза.