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МИД Германии призвал УЕФА отстранить Россию от чемпионата Европы 2024 года
Денис Ламехов
Сегодня в 09:10

Министр иностранных дел Германии Нэнси Фезер в письме призвала главу УЕФА Александера Чеферина отстранить Россию от участия в чемпионате Европы 2024 года. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel.

Фезер уже донесла свою позицию Чеферину в начале августа, отмечает издание. Нынешнее письмо было направлено перед жеребьевкой отборочного турнира Евро-2024 — она намечена на 9 октября.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях на неопределенный срок, в мае европейская ассоциация постановила, что российские команды не будут участвовать в матчах сезона 2022/2023.

По участию в жеребьевке никаких заявлений на данный момент сделано не было. Отборочный этап чемпионата Европы-2024 пройдет с 23 марта 2023 года по 26 марта 2024 года. Финальный турнир примет Германия с 14 июня по 14 июля.

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Нэнси ФезерАлександер Чеферин
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