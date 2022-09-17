«Призрак оперы» перестанут показывать на Бродвее спустя 35 лет после премьеры

Мюзикл «Призрак оперы» — самая долгоиграющая постановка в истории Бродвея — покинет бродвейскую сцену 18 февраля 2023 года спустя 35 лет после премьеры. Об этом сообщает The New York Times.

Причина — сокращение сборов, которые не восстановились до прежних показателей после пандемии несмотря даже на стабильную востребованность у туристов. Продажи билетов на постановку перестали покрывать расходы на ее показы.

Актерам и музыкантам уже объявили о решении убрать мюзикл из расписания. Как отмечает NYT, объединению бродвейских театров казалось, что мюзикл не зависит от колебаний на рынке — это оказалось ложным представлением.

«Призрак оперы» — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, основанный на одноименном романе французского писателя Гастона Леру. Согласно сюжету, в здании Парижской оперы обитает мистический «ангел музыки», который скрывает лицо под маской. Он влюбляется в танцовщицу Кристину и становится ее тайным наставником.

Постановка — один из символов Бродвея. С момента премьеры в бродвейском театре «Маджестик» в 1988 году ее зрителями стали 19,8 млн человек, общие сборы составили 1,3 млрд долларов.