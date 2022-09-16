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Звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор снимется в шпионском триллере «Наследство»
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:29

Британская актриса Фиби Дайневор, известная по роли Дафны в сериале «Бриджертоны», появится в шпионском триллере «Наследство» («Inheritance»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фильм выпустит студия Miramax. Дайневор сыграет в нем главную роль. Режиссером проекта станет Нил Бергер, снявший «Иллюзиониста», «Области тьмы» и «Дивергента». Он же написал сценарий ленты в соавторстве с Оленом Штейнхауэром («Берлинская резидентура»).

Детали о сюжете картины пока не разглашаются. Известно, что Дайневор исполнит роль девушки, которой предстоит погрузиться в мир секретов и криминала после возвращения в ее жизнь отца.

Съемки «Наследства», по информации издания, уже стартовали. Часть сцен отсняли в Индии, Корее и Египте. Планирует ли команда триллера доснимать еще какие‑либо эпизоды в других странах, неизвестно.

Накануне стало известно о творческих планов другого актера «Бриджертонов» — Реже-Жана Пейджа. Он сыграл в костюмной драме Netflix возлюбленного героии Дайневор. Пейдж предстанет в образе Буча Кэссиди — персонажа классического вестерна. Его партнером, которому достанется роль Санденса Кида, станет Глен Пауэлл.

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